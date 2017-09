Tweet on Twitter

Share on Facebook

XALIMANEWS- Yakham Mbaye et Youssou Touré ne sont pas reconduits dans la nouvelle équipe de Mouhammad Boun Abdallah Dionne. Les secrétaires d’Etat à la Communication et aux langues nationales et à l’Alphabétisation, tantôt dans des controverses, ont été emportés dans le flot des polémiques politico-médiatiques.