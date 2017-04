Invité de l’émission ça me dit Mag animé par Pape Alé Niang en direct de Thies sur la 2STV à l’occasion du Malaw d’or qui se déroulera cette nuit à la promenade des thiessois, Yankhoba Diattara a tiré à boulets rouges sur le maire actuel de Thies, son remplaçant Talla Sylla qu’il accuse d’être en mèches avec Macky Sall qui d’après lui aurait même offert une voiture 4.4. Enfonçant le clou, l’adjoint de Idrissa Seck au conseil départemental qui théorisait sur la trahison de Talla Sylla envers Idrissa Seck a dit que l’actuel maire reçoit de l’argent du pouvoir. Il faut noter que Pape Alé Niang avait reçu quelques minutes auparavant sur le même plateau Talla Sylla qui lui a demandé avant de partir de poser des questions à Diattara sur le rapport de l’Ige…Yankhoba Diattara répondant à cette question a expliqué à Pape Alé Niang qu’il « est blanc comme neige ». On peut remarquer que les deux frères ennemis thiessois Talla Sylla et Yankhoba Diattara ne ratent aucune occasion pour se tirer dessus.



clashe entre talla sylla et yakomba diatara par rewmi99