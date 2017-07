XALIMANEWS- Il est porté au premier rang du podium, ce jeudi, lors de la distribution des prix du Concours général 2017. L’élève de la classe de 1ère en Série L a totalisé 12 points et remporté le 1er prix de Géographie, le 1er prix Espagnol et 1er Accessit en Histoire. Agé de 17 ans, il a eu son brevet de Fin d’Etudes Moyennes en 2015 .

Entre 2013 et 2016, le brillant littéraire a réussi les examens la (préparation militaire élémentaire) et la PMS( préparation militaire supérieure). L’enfant de troupe, qui se plait bien au pays de la téranga et rêvait de s’engager dans l’armée gabonaise pour ensuite travailler dans les relations internationales, en choisissant comme option la défense et la sécurité du territoire ou dans les organismes internationaux comme l’ONU pour effectuer des missions de maintien de la paix partout dans le monde, pourrait revoir ses plans :

“Le titre de meilleur élève du Sénégal et les nombreuses opportunités qu’il occasionne m’ont fait repenser cette ambition dans le domaine civil c’est à dire les relations internationales sans être dans l’armée”, affirme t-il avec sérénité.