Yékini avait très bien élaboré son plan de carrière et pour cause. L’ancien Roi des arènes, qui n’avait plus rien à prouver au monde de la lutte, en annonçant sa retraite, s’est marié ce week-end avec une très belle Sérère à Joal. Vous avez bien lu, après avoir terrassé pas mal de lutteurs, Yékini est finalement tombé dans les bras d’une jeune fille de 22 ans. Dans la plus grande discrétion, Yékini a mandaté des proches collaborateurs. D’ailleurs, c’est hier soir que la jeune mariée a rejoint le domicile de son lutteur. Espérons que cette fois-ci, ce sera à la vie à la mort, parce que «nak» quatre à cinq mariages déjà ratés en seulement quelques années, c’est grave.

les echos