XALIMA NEWS : En conférence de presse, ce jeudi, le mouvement « Y En A Marre » a fustigé l’attitude de l’Etat dans la production et la distribution des cartes d’électeur.

Selon le rappeur Thiate, le chef de l’Etat ne devrait pas féliciter son ministre de l’Intérieur « qui a failli à sa mission ».

« C’est un manque de respect total de l’Etat du Sénégal, un manque professionnalisme et des signes d’incompétence. Nous avons demandé la démission du ministre de l’Intérieur, nous n’avons pas reçu de réponse et plus surprenant, Abdoulaye Daouda Diallo a été même félicité. Félicité de quoi? De son manque de sérieux, de son incompétence ou bien félicité du fait qu’il s’est moqué des sénégalais! C’est une équipe qui a failli à sa mission et qui devrait être sanctionnée » a-t-il déclaré.

Le mouvement compte lancer une pétition pour porter plainte contre l’Etat du Sénégal devant la Cour de Justice de la Cedeao pour réparer le préjudice causé à ces milliers de sénégalais qui n’ont pas pu voter lors des dernières élections législatives du 30 juillet dernier.