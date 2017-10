Tweet on Twitter

On en parlait depuis quelques temps. C’est maintenant officiel. Youssou Ndour et Habib Faye vont se retrouver enfin. Alors qu’il est en pleine préparation pour Bercy 2018, Youssou Ndour a officialisé le come back de son bassiste emblématique qui l’avait quitté au moment où il était ministre dans le premier gouvernement du régime de Macky Sall.

Le frère de Lamine Faye et Jimmy Mbaye avaient pour rappel préféré quitter le Super Etoile en 2012, ne pouvant pas attendre la « pause » de l’orchestre à cause des nouvelles charges ministérielles du « Roi du Mbalakh ».

Après plusieurs tentatives de certaines bonnes volontés de réunir les deux hommes, les retrouvailles ont enfin été scellées. Au cours d’une émission en direct sur la Tfm, il y’a quelques mois, Habib Faye avait appelé Youssou Ndour à la grande surprise de ce dernier devant Mbaye Dièye Faye.

Mais c’est aujourd’hui même que tout a été concrétisé. De sources très sûres, Senego apprend que les retrouvailles ont eu lieu aujourd’hui même

You en marge d’une interview accordée à une radio française, a reçu Habib Faye (Photos). Une très bonne nouvelle pour les mélomanes mais surtout pour les Fans du Super Etoile en perspective du grand rendez vous dans la capitale française: Bercy. ça promet!

senego