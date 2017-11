XALIMANEWS : Décidément rien ne semble arrêter Youssou Ndour dans la conquête d’autres produits pour agrandir son groupe médiatique. Après avoir créé une radio musicale «King FM» qui tarde à décoller et lancé quelques chaines télévisuelles thématiques toujours à la traîne, voilà que le patron du Groupe Futurs Médias sur le point de lancer un nouveau journal sportif. Presque tout est prêt pour commencer la diffusion du nouveau canard sportif.

Mais celui qui risque de souffrir de cette nouvelle parution, c’est bel et bien le propriétaire du très vendu journal «Stades», Mamoudou Ibra Kane, patron du groupe médiatique «Africome». En effet, les grosses pointures du journal comme Hubert Mbengue qui est considéré comme l’âme de Stades et Bakary Cissé, monsieur «international» et le monteur Amadou Sy sont débauchées par le patron de GFM et cela risque d’occasionner une hémorragie qui rendra certainement exsangue «Stades». A moins que Mamoudou Ibra Kane ne trouve une parade pour retenir ses journalistes qui ont fait aujourd’hui du journal «Stades» ce qu’il est sur la scène médiatique.

Ainsi après avoir démoli le groupe Wal Fadjri, Youssou Ndour s’attaque à «Africome».

Source L’essentiel