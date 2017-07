Youssou Ndour est un symbole. C’est la star de la musique sénégalaise. Un des Sénégalais le plus connus dans le monde. Au Sénégal, il suscite respect pour son talent artistique et son patriotisme. Mais aussi pour son sens des affaires depuis qu’il est à la tête d’un grand groupe de communication, le Groupe futurs médias (GFM) qui comprend différents supports médiatiques. Autant d’éléments qui font que le mythe You est ancré au sein de la société sénégalaise en général et de la jeunesse en particulier. Youssou Ndour, c’est l’artiste, l’homme d’affaires, mais aussi l’homme politique depuis 2011 avec le lancement d’un mouvement dont le but était de prendre part au combat contre la dévolution monarchique du pouvoir voulue par Abdoulaye Wade.

C’est dans ce cadre qu’il s’engage auprès de Macky Sall qui, une fois élu président de la République en 2012, fera de lui ministre de la Culture et du Tourisme. Celui qui n’a pas fait des études poussées-il s’est arrêté à l’école primaire-siègera désormais à la table du Conseil des ministres sur la base de son engagement politique et du ‘’PHD’’ qu’il a décroché en parcourant le monde. Il sera limogé par la suite, mais devient ministre-Conseiller.

Cet engagement de Youssou Ndour, selon certains, n’est pas désintéressé. En effet, il faut des espèces sonnantes pour faire descendre Youssou Ndour sur le terrain. D’aucuns disent des centaines de millions. Mieux, il a fait de son groupe de presse un moyen de chantage pour bien négocier des marchés.

À chaque fois que les affaires se bloquent au plus sommet de l’État, les lanceurs d’alertes de son puissant groupe de presse sont montés au créneau pour décanter la situation.

Youssou Ndour ne se présentera jamais contre Macky Sall. Mais il a mis en place un dispositif de négociation évitant de gêner l’action du chef de l’État. C’est juste une stratégie, car le ‘’boy’’ de La Médina vise le palais de l’avenue Roume même s’il a perdu la conquête de la mairie de Dakar en 2014.

Absent du pays depuis le début de la campagne des législatives du 30 juillet 2017, Youssou s’est engagé dans la compétition depuis vendredi. Mais c’est très mal parti, car il a souffert pendant sa tournée de proximité dans le fief de Khalifa Sall à Grand-Yoff, banlieue dakaroise. Le contact avec la jeunesse a été très dur. Conflictuel.

La vedette de la musique sénégalaise a signé de mauvais autographes avec des jets de pierres. Cette jeunesse qui a longtemps porté Youssou dans son cœur semble avoir vomi la star. Pour ces jeunes, You n’est peut-être qu’un politicien opportuniste comme les autres.

Afriqumidi reviendra sur le départ de Youssou Ndour au ministère de la Culture et du Tourisme et son empire qu’il a construit à travers Groupe Futur Média (GFM). À suivre…

