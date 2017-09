Youssou Touré ne cache pas sa déception: “C’est pire qu’un manque de considération…”

Victime de la suppression des Secrétaires d’Etat dans la composition du nouveau gouvernement, Youssou Touré ne mâche pas ses mots. Pas « averti » de sa défenestration, il dénonce un « manque de respect » et de « considération ».

« Un gouvernement, ce n’est pas ma préoccupation fondamentale. Je n’ai jamais cherché à faire partie de quoi que ce soit. J’ai mon éducation et j’ai des compétences qui me permettent en tout cas d’aller au-delà des choses. De ce point de vue, qu’il y est un gouvernement et qu’il y en est vingt (20), cela me laisse de marbre », dit-il.

Et, selon lui, « ce qui est important, c’est qu’ (ils ont) toujours accompagné le président Macky Sall au moment où ce n’était pas évident. Et aujourd’hui, il se devrait d’avoir un minimum de respect vis-à-vis de ses camarades ». « Quand on débarque quelqu’un, il faut avoir la courtoisie de le lui dire avant même qu’une liste soit déclinée devant la presse. C’est important, il faut respecter les gens », râle Youssou Touré qui assure n’avoir « pas été averti », ni « associé ». « On est au courant de rien du tout. Je l’ai appris en même temps que tout le monde. C’est pire qu’un manque de considération », fulmine-t-il sur Zik fm.

Youssou Touré était Secrétaire d’Etat à l’Alphabétisation et aux Langues nationales dans le précédent gouvernement.

