XALIMANEWS – Comme expliqué précédemment, Youssouf Sabaly a décidé d’opter pour la sélection du Sénégal, et non pas la sélection française. Et pour cause, le latéral droit des Girondins a des origines du côté de ses parents. « Mon père et ma mère y sont originaires. Ils sont arrivés dans la région parisienne avant les années 80. Moi, j’essaie d’y aller dès que j’ai un moment même si je n’ai pas pu le faire depuis deux ans. La sélection, je la suis depuis la Coupe du monde 2002. Ça correspondait à la période où j’ai commencé le football, ça m’a marqué ».

Le bordelais a évidemment demandé conseil à Younousse Sankharé, déjà international sénégalais, qui ne lui a dit que des bonnes choses, même s’il l’a aussi « prévenu que c’est différent car on vient d’Europe ». N’oublions pas non plus que le défenseur bordelais n’a jamais eu de contacts avec les Bleus, ceci favorisant forcément ce choix. « Je n’ai jamais eu de contacts depuis ma dernière convocation avec les espoirs. Le fait que le Sénégal se soit manifesté assez tôt m’obligeait à me décider assez vite. C’était quelque chose de flatteur. On m’a dit qu’il n’y avait pas beaucoup de joueurs à mon poste en France, que je pourrais peut-être avoir ma chance si j’étais performant ».

