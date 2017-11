XALIMANEWS : Après la victoire à l’arraché de l’équipe nationale du Sénégal contre l’Afrique du Sud, l’arrière gauche des lions, Youssouf Sabaly a remercié le peuple sénégalais pour la grande mobilisation de ce mardi et promet de continuer à travailler dur pour répondre à l’attente des supporters.

«Nous avons montré que l’équipe a du caractère. C’était un match très important pour le groupe. Il fallait qu’on termine en beauté. Maintenant on va continuer le travail. Jouer une coupe du monde a toujours était un rêve pour nous mais il faut reconnaitre que le chemin est encore long. Après avoir encaissé ce but nous sommes restés concentré sur le jeu et ça a payé à la fin de rencontre. On dit merci au peuple sénégalais. C’était des moments inoubliables. On dit merci au peuple sénégalais et aux supporters », a déclaré le défenseur sénégalais.