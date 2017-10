XALIMANEWS : Zahra Iyane Thiam, responsable de l’Alliance pour la République à Sicap-Liberté, soutient que “les allégations de toutes sortes, les bassesses, la mauvaise foi, et même me priver de mes droits les plus élémentaires que me confère un statut de ministre-conseiller, ne peuvent pas me faire quitter ce parti auquel j’ai adhéré par principe et par vision ».

La Conseillère du président Macky Sall a ainsi prévenu ses détracteurs qui veulent la faire démissionner du parti présidentielle qu’il en faudra plus pour se débarrasser d’elle.

« Je tiens à clarifier, une bonne fois pour toute, que si d’aucuns pensent me faire quitter le parti par l’ostracisme et la censure, ils perdent leur temps », fait savoir Mme Thiam.