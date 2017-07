Tweet on Twitter

Share on Facebook

La Ziarra annuelle de Thierno Elimane Boubacar Kane aura lieu les 25, 26 et 27 mars prochain à Dimat. Pendant 72 heures, l’œuvre de ce saint homme sera revisitée. Les descendants et proches de ce patriarche, aujourd’hui disséminés dans le monde, sont attendus dans cette localité du Fouta pour les récitals de Coran, des Zikr et une table ronde sur « les Infrastructures ».

La ferveur monte à Dimat. Cette localité du Fouta située dans la communauté rurale de Fanaye dans l’arrondissement de Thilé-Boubacar, accueille les 25, 26 et 27 mars prochain, la ziarra annuelle de Thierno Elimane Boubacar Kane. Ces descendants et proches de ce patriarche, venu des quatre coins, sont attendus A l’instar de El Hadji Omar Tall, Cheikh Ahmadou Bamba et El Hadji Malick Sy, Thierno Elimane Boubacar Kane a marqué d’une empreinte indélébile son temps.

Né en 1721, décédé le 26 mars 1851 à Dialmath (Dimar Sénégalais), son exceptionnelle longévité (il a vécu près de 130 ans), selon les sources traditionnelles, a fait de lui le témoin privilégié du début de la domination coloniale sur la partie occidentale de notre continent. Domination qu’il combattra d’ailleurs jusqu’à sa mort.

Considéré au début du siècle également comme « le plus puissant de la Nigritie », il fut un grand rénovateur, pour avoir été l’un des sept disciples du Foyer du Cadi Amar Fall de Pire Sagnokhor, qui organisèrent l’avènement de l’Almamyat du Fouta Toro (1776-1881) contre le joug d’une monarchie fortement liée à la traite négrière.

Cet homme de Dieu qui sera célébré les 25, 26 et 27 mars prochain, a laissé aux populations du Sénégal, l’image d’un homme qui a su créer un Etat libre, faire rayonner l’Islam tolérant dans son pays et animer, sa vie durant, tout ce qui pouvait unir les peuples de la région contre les envahisseurs.

Elimane Boubacar Kane, sera l’un des premiers guides spirituels d’El Hadji Omar Tall qu’il reçut à plusieurs reprises à Dialmath. Il l’a encadré, avant son pèlerinage à La Mecque e a soutenu sur le plan mystique son action d’islamisation

Pendant trois jours, les pèlerins vont assister à des conférences religieuses, des récitals de Coran, des Zikr. La Ziarra va prendre fin le samedi avec une table ronde autour du thème suivant : « Infrastructures de Dimat Walo –Diagnostic –état des lieux et perspectives ».

sudonline.sn