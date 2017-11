XALIMANEWS : L’ancien vice-président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, en exil, défie le couple Mugabe.

“Le temps est venu de dire non aux demi-dieux et personnes qui sont autocentrées et ne pensent qu’à elles-mêmes et leur famille. Robert Mugabe est une personne entêtée qui pense être en droit de diriger jusqu’à sa mort le Zimbabwe “, dénonce-t-il dans un communiqué.

M. Mnangagwa promet de “revenir au Zimbabwe pour diriger” la Zanu-PF qui selon lui, n’est pas la propriété du clan Mugabe.

Mais dans la soirée, la Zanu-PF a annoncé son expulsion, sur décision “unanime” du politburo, l’organe suprême de décision du parti, selon le porte-parole de la Zanu-PF, Simon Khaya Moyo.

Mnangagwa, surnommé le “Crocodile”, est un ancien patron des services de renseignements.

Il avait été démis lundi de ses fonctions de vice-président pour son “manque de loyauté” envers le chef de l’Etat.

Une décision interprétée par l’opposition comme une stratégie destinée à laisser le champ libre à la Première dame, âgée de 52 ans, pour succéder le moment venu à son mari, à la santé chancelante.

M. Mugabe, à 93 ans le plus vieux chef d’Etat en exercice de la planète, a prévu de se présenter à la présidentielle de 2018 et assuré qu’il comptait régner jusqu’à ses 100 ans.

BBC