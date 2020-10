Bonjour. Je m’appelle Alioune Mbaye de Xalima. SN . Est ce que je peux parler à Madère Fall.



Oui, c’est lui-même.



Ok, j’ai vu ton article signé sur les femmes d’Amérique. Et c’est une amie qui se trouve être ta nièce qui m’a donné ton numéro.



Oh ok. C’est Mamy Diouf, elle est la cousine de mon épouse .



Ok, je voudrai te rencontrer et savoir pourquoi pas comment on va collaborer pour le site.



On s’est donné RV. Et voilà. Je venais de faire la connaissance d’un exceptionnel jeune garçon, Très poli, un intellectuel bien formé et qui a de solides connaissances dans son domaine. L’informatique. Depuis nous sommes restés frère et ami . Il m’a fait l’honneur de célébrer un 31 décembre en famille chez moi. Je peux l’appeler un ami. Puisqu’il en est un.



Si je suis connu aujourd’hui à travers le monde entier, c’est en partie à Xalima. Même si au demeurant mon engagement patriotique précède la naissance du site.



Au moment où j’étais censuré sur tous les sites Xalima était là, pour me publier. Sans aucune exigence !



Xa kow sa kanam .!



Xalima la plume incandescente qui vous pique et ne vous fait pas mal !



Xalima le site de référence mondiale.



Xalima notre bébé fête ses 15 ans !



Vous avez innové la toile les guys !



Happy birthday/anniversary !



Good job !



Madère Fall. Chroniqueur exclusif Xalima.