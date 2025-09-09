Parti socialiste : vers un congrès extraordinaire et une refondation de la direction

Invité de l’émission En Vérité, diffusée ce week-end, le porte-parole du Parti socialiste (PS), Abdoulaye Wilane, a livré une lecture sans détour des tensions internes qui traversent la formation politique historique, tout en esquissant les contours d’un renouvellement organisationnel et stratégique attendu depuis plusieurs années.

Crise de l’intérim et bras de fer judiciaire

Au cœur des crispations : l’intérim prolongé d’Aminata Mbengue Ndiaye, contesté par une frange du parti. Pour M. Wilane, certaines contestations seraient instrumentalisées par des forces extérieures : « Certains agissent sur commande du pouvoir », a-t-il affirmé, tout en rappelant que le différend a désormais pris une tournure judiciaire.

« Les problèmes politiques trouvent des solutions politiques. Mais s’ils choisissent la voie judiciaire, il y a une jurisprudence et le droit est là pour tout le monde », a-t-il tempéré, soulignant la volonté du PS de respecter l’État de droit tout en réaffirmant son autonomie politique.

Vers un congrès extraordinaire

Pour sortir de cette impasse, un comité de relance dirigé par Mamadou Faye et Gorgui Ciss a été mis en place. Il aura pour mission de préparer un congrès extraordinaire dans un délai de six mois, une fois l’hivernage passé. L’objectif : réorganiser la direction du parti, favoriser l’émergence d’une nouvelle génération de cadres, mais toujours sous la supervision des figures historiques du socialisme sénégalais.

Appel à l’union des gauches

Dans un appel symbolique et politiquement significatif, Abdoulaye Wilane a tendu la main à Khalifa Ababacar Sall, ancien maire de Dakar et figure marquante de l’aile réformiste du PS. « Nous lançons un appel à Khalifa Sall pour qu’il rejoigne la famille socialiste et contribue à bâtir une nouvelle dynamique », a-t-il déclaré, avant d’élargir son message à l’ensemble des formations de gauche, qu’il appelle à l’union.

Objectif 2029

Plus qu’un simple discours de crise, l’intervention d’Abdoulaye Wilane se voulait aussi porteuse d’ambitions électorales. Selon lui, le Parti socialiste peut envisager un retour au premier plan lors de la présidentielle de 2029 : « Si nous faisons les choses comme il se doit, le président élu en 2029 sera un socialiste », a-t-il prophétisé.