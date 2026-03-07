Actualites

Assemblée générale de la coalition Diomaye : pendant que la classe politique s’agite, Ousmane Sonko crée la surprise… dans les champs

XALIMANEWS: Alors que l’actualité politique sénégalaise est dominée ce samedi par l’assemblée générale de la coalition Diomaye Président, une absence attire particulièrement l’attention : celle du Premier ministre et leader du Pastef, Ousmane Sonko.

Beaucoup d’observateurs s’attendaient à une réaction politique forte de sa part lors de cette journée marquée par la mobilisation de plusieurs responsables de la coalition soutenant le président Bassirou Diomaye Faye. Pour certains analystes, cette rencontre est interprétée comme une tentative d’organisation politique face à l’appareil du parti Pastef.

Mais au lieu d’entrer dans le débat politique du moment, Ousmane Sonko a choisi un tout autre registre. Sur sa page Facebook, le chef du gouvernement a partagé des images de lui dans des champs, vêtu d’un t-shirt et d’une casquette, loin de l’agitation politique.

« J’ai passé une excellente journée dans les champs. Il n’y a rien de plus vrai que l’agriculture. Retournons-y tous ! Le pari de la souveraineté est d’abord un pari individuel », a écrit Ousmane Sonko dans sa publication.

Ce message, axé sur l’agriculture et la souveraineté économique, contraste avec l’effervescence politique du jour. Certains y voient un signal symbolique du leader du Pastef, mettant en avant la souveraineté productive et l’importance du retour à la terre, tandis que d’autres interprètent ce silence politique comme une manière d’éviter de répondre directement à la dynamique de la coalition Diomaye Président.

Quoi qu’il en soit, cette sortie du Premier ministre ne manquera pas d’alimenter les commentaires dans un contexte où les rapports entre les différentes forces politiques de la majorité continuent d’être scrutés de près.

