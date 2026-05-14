Coupe du monde 2026 : Deschamps sort l’artillerie lourde, voici la liste de 26 joueurs sélectionnés

XALIMANEWS: Le moment tant attendu est arrivé. Ce jeudi 14 mai, le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, a officialisé en direct sur le journal de 20h de TF1 la liste des 26 joueurs retenus pour disputer la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada, du 11 juin au 19 juillet.

Pour cette édition, les Bleus ont été placés dans le groupe I aux côtés du Sénégal, de l’Irak et de la Norvège. Un groupe jugé abordable sur le papier, mais qui ne garantit aucune certitude à ce niveau de compétition. Les Français débuteront leur tournoi le 16 juin face au Sénégal, avant d’affronter l’Irak le 22 juin, puis la Norvège le 26 juin.

Cette Coupe du monde revêt également un caractère particulier. Après 14 années à la tête de la sélection, Didier Deschamps s’apprête à vivre sa dernière grande compétition avec les Bleus. Déjà vainqueur de la Coupe du monde 2018 et finaliste en 2022, il espère conclure son mandat en beauté en offrant une troisième étoile à la France.

La liste des 26 joueurs sélectionnés

Gardiens : Mike Maignan, Robin Risser, Brice Samba

Défenseurs : Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Maxence Lacroix, William Saliba, Dayot Upamecano

Milieux : N’Golo Kanté, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Warren Zaïre-Emery

Attaquants : Maghnes Akliouche, Bradley Barcola, Rayan Cherki, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Jean-Philippe Mateta, Kylian Mbappé, Michael Olise, Marcus Thuram

Avec un groupe mêlant cadres expérimentés et jeunes talents, les Bleus abordent ce Mondial avec de grandes ambitions. Tous les regards seront tournés vers cette génération, appelée à confirmer sur la scène mondiale.