Olivier Boucal appelle Diomaye Faye à démissionner et l’accuse d’avoir « usurpé » le pouvoir

Invité de l’émission « L’Entretien » de Dakaractu, dimanche 8 novembre, l’ancien ministre Olivier Boucal a vivement critiqué le président Bassirou Diomaye Faye. Selon ce responsable du Mouvement national des cadres patriotes (MONCAP), le chef de l’État doit son accession au pouvoir à Ousmane Sonko et ne saurait s’affranchir de cet héritage politique sans solliciter un nouveau mandat populaire. Des déclarations qui illustrent la profondeur des divergences entre les anciens alliés.

La fracture politique entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko continue de susciter des prises de position au sein de Pastef. Cette fois, c’est Olivier Boucal, ancien ministre de la Fonction publique et membre du Mouvement national des cadres patriotes (MONCAP), qui s’est exprimé sans détour sur les ambitions politiques du président de la République.

Invité de l’émission « L’Entretien » de Dakaractu, il a estimé que Bassirou Diomaye Faye était libre de nourrir ses propres ambitions, mais qu’il devait tenir compte des circonstances de son accession à la magistrature suprême.

« Les patriotes ont voté pour Diomaye parce que Ousmane Sonko nous l’a demandé », a-t-il déclaré, considérant que le soutien du leader de Pastef avait été déterminant dans la victoire présidentielle de mars 2024.

Pour Olivier Boucal, le président ne peut donc revendiquer une autonomie politique totale sans reconnaître le rôle joué par Ousmane Sonko et les militants de Pastef dans son élection.

« Il doit démissionner et aller conquérir le pouvoir »

L’ancien ministre va plus loin en appelant le chef de l’État à remettre son mandat en jeu s’il souhaite désormais conduire un projet politique distinct de celui qui l’a porté au pouvoir.

Selon lui, Bassirou Diomaye Faye devrait démissionner, créer son propre parti et se présenter à une nouvelle élection présidentielle afin de mesurer son poids électoral personnel.

Olivier Boucal estime qu’une telle démarche permettrait au président de disposer d’une légitimité politique indépendante de celle d’Ousmane Sonko.

Il considère, en revanche, que le maintien au pouvoir de Diomaye Faye tout en développant une orientation politique autonome constitue une rupture avec l’engagement initial pris devant les militants.

L’ancien ministre va jusqu’à employer le terme d’« usurpation » pour qualifier cette situation, une accusation qui relève de son appréciation politique et ne correspond à aucune décision judiciaire.

Entre dette politique et légitimité constitutionnelle

Ces déclarations posent une question centrale dans le débat sénégalais : le soutien décisif d’un dirigeant politique à un candidat élu crée-t-il une obligation de fidélité politique pendant toute la durée du mandat ?

Sur le plan électoral, le rôle d’Ousmane Sonko dans la candidature de Bassirou Diomaye Faye en 2024 est largement documenté. Après l’invalidation de sa propre candidature, le leader de Pastef avait apporté son soutien à celui qui allait remporter le scrutin présidentiel.

Mais sur le plan institutionnel, la légitimité du président découle du suffrage universel.

Le Conseil constitutionnel a proclamé Bassirou Diomaye Faye élu au premier tour de l’élection présidentielle du 24 mars 2024, avec 54,28 % des suffrages exprimés.

La Constitution sénégalaise prévoit un mandat présidentiel de cinq ans. Elle ne subordonne pas son maintien à la fidélité envers le parti ou le responsable politique qui a soutenu sa candidature.

Une démission relève ainsi d’une décision institutionnelle, et non d’une obligation découlant d’un désaccord entre anciens alliés.

Une rupture politique de plus en plus visible

La sortie d’Olivier Boucal intervient dans un contexte de tensions entre la présidence et Pastef, notamment autour des orientations gouvernementales et des récents débats parlementaires sur les finances publiques.

Elle traduit la position d’une partie des responsables patriotes qui considèrent que le mandat de Bassirou Diomaye Faye est indissociable du projet politique porté par Ousmane Sonko.

À l’inverse, le statut constitutionnel du président lui confère des prérogatives propres, indépendamment des rapports de force partisans.

Au-delà de la virulence des propos, cette controverse met en lumière deux conceptions de la légitimité : celle issue d’un engagement politique collectif et celle consacrée par le vote des citoyens.

Reste à savoir comment ces divergences se traduiront dans les décisions institutionnelles et les futures échéances électorales.

Une chose est certaine : les déclarations d’Olivier Boucal ajoutent une nouvelle dimension au débat sur les rapports entre le président de la République et le mouvement politique qui a soutenu son accession au pouvoir.