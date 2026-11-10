Olivier Boucal appelle Diomaye Faye à démissionner et l’accuse d’avoir « usurpé » le pouvoir

Invité de l’émission « L’Entretien » de Dakaractu, dimanche 8 novembre, l’ancien ministre Olivier Boucal a vivement critiqué le président Bassirou Diomaye Faye. Selon ce responsable du Mouvement national des cadres patriotes (MONCAP), le chef de l’État doit son accession au pouvoir à Ousmane Sonko et ne saurait s’affranchir de cet héritage politique sans solliciter un nouveau mandat populaire. Des déclarations qui illustrent la profondeur des divergences entre les anciens alliés.
La fracture politique entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko continue de susciter des prises de position au sein de Pastef. Cette fois, c’est Olivier Boucal, ancien ministre de la Fonction publique et membre du Mouvement national des cadres patriotes (MONCAP), qui s’est exprimé sans détour sur les ambitions politiques du président de la République.
Invité de l’émission « L’Entretien » de Dakaractu, il a estimé que Bassirou Diomaye Faye était libre de nourrir ses propres ambitions, mais qu’il devait tenir compte des circonstances de son accession à la magistrature suprême.
« Les patriotes ont voté pour Diomaye parce que Ousmane Sonko nous l’a demandé », a-t-il déclaré, considérant que le soutien du leader de Pastef avait été déterminant dans la victoire présidentielle de mars 2024.
Pour Olivier Boucal, le président ne peut donc revendiquer une autonomie politique totale sans reconnaître le rôle joué par Ousmane Sonko et les militants de Pastef dans son élection.
« Il doit démissionner et aller conquérir le pouvoir »
L’ancien ministre va plus loin en appelant le chef de l’État à remettre son mandat en jeu s’il souhaite désormais conduire un projet politique distinct de celui qui l’a porté au pouvoir.
Selon lui, Bassirou Diomaye Faye devrait démissionner, créer son propre parti et se présenter à une nouvelle élection présidentielle afin de mesurer son poids électoral personnel.
Olivier Boucal estime qu’une telle démarche permettrait au président de disposer d’une légitimité politique indépendante de celle d’Ousmane Sonko.
Il considère, en revanche, que le maintien au pouvoir de Diomaye Faye tout en développant une orientation politique autonome constitue une rupture avec l’engagement initial pris devant les militants.
L’ancien ministre va jusqu’à employer le terme d’« usurpation » pour qualifier cette situation, une accusation qui relève de son appréciation politique et ne correspond à aucune décision judiciaire.
Entre dette politique et légitimité constitutionnelle
Ces déclarations posent une question centrale dans le débat sénégalais : le soutien décisif d’un dirigeant politique à un candidat élu crée-t-il une obligation de fidélité politique pendant toute la durée du mandat ?
Sur le plan électoral, le rôle d’Ousmane Sonko dans la candidature de Bassirou Diomaye Faye en 2024 est largement documenté. Après l’invalidation de sa propre candidature, le leader de Pastef avait apporté son soutien à celui qui allait remporter le scrutin présidentiel.
Mais sur le plan institutionnel, la légitimité du président découle du suffrage universel.
Le Conseil constitutionnel a proclamé Bassirou Diomaye Faye élu au premier tour de l’élection présidentielle du 24 mars 2024, avec 54,28 % des suffrages exprimés.
La Constitution sénégalaise prévoit un mandat présidentiel de cinq ans. Elle ne subordonne pas son maintien à la fidélité envers le parti ou le responsable politique qui a soutenu sa candidature.
Une démission relève ainsi d’une décision institutionnelle, et non d’une obligation découlant d’un désaccord entre anciens alliés.
Une rupture politique de plus en plus visible
La sortie d’Olivier Boucal intervient dans un contexte de tensions entre la présidence et Pastef, notamment autour des orientations gouvernementales et des récents débats parlementaires sur les finances publiques.
Elle traduit la position d’une partie des responsables patriotes qui considèrent que le mandat de Bassirou Diomaye Faye est indissociable du projet politique porté par Ousmane Sonko.
À l’inverse, le statut constitutionnel du président lui confère des prérogatives propres, indépendamment des rapports de force partisans.
Au-delà de la virulence des propos, cette controverse met en lumière deux conceptions de la légitimité : celle issue d’un engagement politique collectif et celle consacrée par le vote des citoyens.
Reste à savoir comment ces divergences se traduiront dans les décisions institutionnelles et les futures échéances électorales.
Une chose est certaine : les déclarations d’Olivier Boucal ajoutent une nouvelle dimension au débat sur les rapports entre le président de la République et le mouvement politique qui a soutenu son accession au pouvoir.
MONSIEUR OLIVIER BOUCAL, LE SÉNÉGAL N’EST PAS LA PROPRIÉTÉ D’UN PARTI POLITIQUE !
On peut devoir son ascension politique à un homme sans lui devoir sa présidence. C’est toute la différence entre la reconnaissance politique et la souveraineté populaire !
Monsieur Olivier Boucal, vous demandez au président Bassirou Diomaye Faye de démissionner, de créer son parti et de retourner devant les électeurs parce qu’il aurait pris ses distances avec Ousmane Sonko.
Vous allez même jusqu’à parler d’usurpation du pouvoir.
Permettez-moi de vous dire que votre raisonnement est politiquement contestable, démocratiquement dangereux et constitutionnellement infondé.
PREMIÈREMENT : OUSMANE SONKO A SOUTENU UN CANDIDAT, IL N’A PAS ÉLU UN PRÉSIDENT À LUI TOUT SEUL !
Personne ne peut nier le rôle décisif d’Ousmane Sonko dans la victoire de Diomaye Faye.
Mais il faut respecter une vérité fondamentale : le 24 mars 2024, ce sont les Sénégalais qui ont voté.
Avec 54,28 % des suffrages exprimés, Bassirou Diomaye Faye a été élu dès le premier tour.
Sur les bulletins de vote figurait le nom de Bassirou Diomaye Faye. Et c’est lui que le Conseil constitutionnel a proclamé président.
Sonko a contribué à cette victoire. Mais contribuer à faire élire un président ne signifie pas devenir propriétaire de son mandat.
DEUXIÈMEMENT : UNE DETTE POLITIQUE N’EST PAS UNE SOUMISSION INSTITUTIONNELLE !
Si votre raisonnement devait devenir une règle, chaque président africain serait l’otage de celui qui l’a soutenu.
Faudrait-il qu’un chef d’État demande l’autorisation de son parrain politique avant de prendre une décision ?
Faudrait-il qu’il démissionne chaque fois qu’il entre en désaccord avec son ancien allié ?
Ce serait remplacer la République par un système de dépendance personnelle.
TROISIÈMEMENT : LA CONSTITUTION EST AU-DESSUS DES ACCORDS ENTRE POLITICIENS !
L’article 3 de la Constitution sénégalaise établit que la souveraineté appartient au peuple.
L’article 27 fixe le mandat présidentiel à cinq ans.
L’article 42 confie au président la responsabilité de déterminer la politique de la Nation.
Et l’article 49 lui donne le pouvoir de nommer le Premier ministre et de mettre fin à ses fonctions.
Aucun de ces articles n’oblige le président à démissionner parce qu’il s’est séparé de son allié politique.
QUATRIÈMEMENT : LE DÉSACCORD POLITIQUE N’EST PAS UNE USURPATION !
Monsieur Boucal, les mots ont un sens.
On peut accuser un président de trahir ses promesses, de renier son programme ou de décevoir ses électeurs.
On peut critiquer ses décisions et combattre démocratiquement son orientation.
Mais parler d’usurpation lorsqu’un homme exerce le mandat que les électeurs lui ont légalement confié, c’est confondre rupture politique et illégitimité institutionnelle.
La déception des militants ne suffit pas à annuler le choix des citoyens.
CINQUIÈMEMENT : DIOMAYE FAYE DOIT RENDRE DES COMPTES AUX SÉNÉGALAIS, PAS SEULEMENT AUX MILITANTS QUI L’ONT SOUTENU !
C’est ici que se trouve le véritable débat.
Si Diomaye Faye abandonne les engagements sur lesquels il a été élu, les Sénégalais ont parfaitement le droit de lui demander des explications.
Ils peuvent contester son bilan, s’opposer à ses décisions et lui retirer leur confiance aux prochaines élections.
Mais le président gouverne une nation entière, pas uniquement une formation politique.
Enfin, Monsieur Boucal, permettez-moi une question :
Si Ousmane Sonko avait remporté la présidentielle grâce au soutien déterminant de Bassirou Diomaye Faye, accepteriez-vous qu’on exige sa démission le jour où les deux hommes ne seraient plus d’accord ?
Si votre réponse est non, alors votre principe ne repose plus sur la démocratie, mais sur la personne que vous choisissez de défendre.
Je respecte le combat politique d’Ousmane Sonko et son apport incontestable à l’alternance sénégalaise.
Mais défendre Sonko ne devrait jamais conduire à affaiblir les principes institutionnels qu’une véritable alternance est précisément censée renforcer.
LE SÉNÉGAL N’A PAS ÉLU UN PRÉSIDENT POUR QU’IL SOIT L’OMBRE D’UN AUTRE HOMME. IL A ÉLU UN PRÉSIDENT POUR QU’IL ASSUME SES RESPONSABILITÉS DEVANT LA NATION.
La loyauté politique est une valeur. La fidélité aux engagements électoraux est une exigence. Mais la souveraineté populaire reste supérieure aux ambitions, aux alliances et aux rivalités des hommes.
Un homme politique peut ouvrir la porte du pouvoir à un autre. Mais une fois le peuple passé par les urnes, les clés de la République n’appartiennent plus à son bienfaiteur !
La République n’est ni un héritage privé, ni une propriété partisane. Elle appartient au peuple sénégalais !