XALIMANEWS- Le Comité National du Salut Public (CNSP) dément l’information selon laquelle il y aurait eu 4 morts et une dizaine de blessés lors du coup d’Etat au Mali. Au cours de leur rencontre avec la presse, le Colonel Major Wagué a tenu à apporter des explications: « contrairement à certaines allégations qui parlent de 4 morts et de 10 blessés, le Comité insiste que lors de ses activités, il déplore zéro mort et zéro blessé », a-t-il précisé.