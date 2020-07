XALIMANEWS- Les rideaux sont tombés, les lumières éteintes sur « Maitresse d’un homme marié ». La série culte sénégalaise, africaine fait une pause difficilement acceptée par ses fidèles téléspectateurs. Déjà, l’annonce, la semaine dernière, d’une fin de saison a suscité colère chez certains, tristesse chez d’autres. Nos confrères de Thieydakar ont rencontré quelques jeunes sénégalais pour en savoir plus. Ces derniers notent un goût d’inachevé chez cette catégorie de personnes qui a fini de complètement l’intégrer dans son quotidien.

Fatima Hann, jeune étudiante en 5e année de médecine, fraichement mariée, ne s’en remet pas. « Je comptais les jours entre le lundi et le vendredi, tellement j’avais hâte de suivre le prochain épisode. Au début, je croyais que c’était juste une rumeur cette fin de saison, mais non. Ca été brusque, il y a beaucoup de suspense et en fait, « MHM » fait partie de nous (rires) », confie-t-elle sur un ton à la fois chaleureux et triste. Fatima est de ceux-là qui, après un bon bain le soir, se plonge dans l’univers de « Maitresse d’un homme marié » sur Youtube, allongé, écouteurs dans les oreilles. « Cette série va beaucoup me manquer », murmure-t-elle.