La fille de Serena Williams, Olympia, fait partie des propriétaires de la future équipe féminine de Los Angeles. Un cas certainement unique. C’est un nouveau pas en avant pour le football féminin. La National Women’s Soccer League (NWSL), le championnat nord-américain, a annoncé l’intégration d’une nouvelle équipe en 2022. Celle-ci sera basée à Los Angeles et deviendra la onzième formation à rejoindre la ligue créée en 2012.

Particularité de la franchise: elle est portée par un groupe majoritairement fondé par des femmes et co-dirigé par l’actrice Natalie Portman. Une flopée de personnalités figurent parmi les autres investisseurs, dont Eva Longoria ou encore Serena Williams et sa fille Olympia, âgée de… 2 ans. Par conséquent, cette dernière devient la plus jeune propriétaire connue d’un club sportif professionnel.

Pour l’instant, l’équipe de Los Angeles est surnommée «Angel City» et ne dispose d’aucun nom officiel. Celui-ci devrait être révélé plus tard dans l’année.

Ce n’est pas la première fois que Serena Williams investit dans une franchise de sport. L’icône du tennis féminin détient déjà une petite part au sein des Miami Dolphins, en NFL. Pour sa fille, en revanche, il s’agit d’un premier pas dans le monde du business. Ce ne sera probablement pas le dernier. Lematin. ch