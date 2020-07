Au titre des mesures individuelles prises en Conseil des Ministres en date du 25 juillet 2013, Monsieur François COLLIN, Inspecteur Général d’Etat de classe exceptionnelle a été nommé Vérificateur Général du Sénégal.

L’article 3 de la loi n° 2011-14 du 8 juillet 2011 abrogeant et remplaçant la loi n° 2005-23 du 11 août 2005 portant statut des Inspecteurs généraux d’Etat, modifiée par la loi n° 2007-17 du 19 février 2007 dispose que le Vérificateur Général du Sénégal dirige l’IGE pour une durée de sept ans, non renouvelable : « Les inspecteurs généraux d’état effectuent et dirigent des missions d’inspection, de contrôle, de vérification, d’audit, d’évaluation, d’études et d’enquêtes qui leur sont confiés par le Président de la République. Ils sont dirigés par un Inspecteur général d’Etat qui porte le titre de Vérificateur général du Sénégal (VGS), nommé par décret pour une durée de 7 (sept) ans non renouvelable ».

Nommé le 25 juillet 2013, les fonctions de M. François COLLIN, en sa qualité de Vérificateur Général du Sénégal, prennent fin le 25 juillet 2020, soit exactement dans une semaine (7 jours).

25 juillet 2013 – 25 juillet 2020 = 7 ans.

Nous veillons, car Macky Sall a nommé illégalement à l’IGE, Cheikh Awa Balla Fall, membre de l’APR, en violation totale des dispositions de l’article 5 du décret n°2007-809 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’IGE qui prescrivent que « le recrutement des inspecteurs généraux d’état au tour extérieur est subordonné à l’avis préalable d’une commission consultative créée par arrêté présidentiel ». La stratégie de Macky Sall est de politiser et neutraliser tous les organes de contrôle (infiltration des organes par des membres de l’APR nommés illégalement au sein des organes de contrôle – ex la nomination d’Emné Fakhry BA, comme membre de l’assemblée de l’OFNAC). La vigilance des citoyens est requise concernant la nomination du nouveau Vérificateur Général du Sénégal.

Nota bene : l’âge d’admission des IGE (inspecteurs généraux d’Etat) à la retraite étant fixé à soixante-cinq (65) ans par l’article 27 de la loi n° 2005-23 du 11 août 2005 portant statut des inspecteurs généraux d’Etat, M. François COLLIN, qui est actuellement âgé de 63 ans (né en 1957) pourra faire valoir ses droits à une pension de retraite dans 2 ans, soit en 2022. Néanmoins, il ne pourra plus porter le titre de Vérificateur Général du Sénégal et diriger l’IGE, à compter du 25 juillet 2020 : le Vérificateur Général du Sénégal est nommé pour une durée de 7 ans, non renouvelable. C’est la loi.

