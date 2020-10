XALIMANEWS- Chercheur à la faculté des sciences et techniques de l’Université Cheikh Anta Diop et chargé de mission à la présidence de la République, Malick Ndiaye est le concepteur de deux machines à distribution de café Touba. Xalima est allé à sa rencontre pour mieux le faire connaître et en savoir davantage sur cette invention.

Originaire de Mbour, M. Ndiaye est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à créer cette machine : » j’ai fabriqué cette machine pour une amélioration de l’utilisation et de la vente du café Touba. Vu qu’il est utilisé par tout le monde et malheureusement, les vendeurs n’ont pas accès à certains milieux comme les aéroports et autres.

Raison pour laquelle j’ai pensé à la création de cette machine que j’ai nommé « diaye sa bop », explique-t-il.

La particularité de cette machine est qu’elle marche avec une pièce de monnaie et le client se sert lui-même. « Avec elle le café touba pourrait être vendu partout », renseigne le chercheur. Malick Ndiaye rappelle qu’il a aussi créé une deuxième machine qu’il a nommé « kay khéwalou » et elle sert gratuitement le café Touba.

Les deux machines marchent avec le solaire et ont une autonomie de 48 heures.

« Là je viens de présenter les deux machines et j’ai vu que les populations ont apprécié en ce moment on est en train de réfléchir pour mettre dans tous les coins du pays la machine à café touba », fait-il savoir avant d’ajouter que « la machine est pour tout le monde et c’est pour participer au développement de notre pays ».

Le chercheur compte se rendre au magal de Touba pour présenter son invention aux autorités religieuses et aux talibés.



Mariama Kobar Saleh Xalima