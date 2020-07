XALIMANEWS- Les plateformes Ñoo Lank, Aar Liñu Bokk et Doyna, ainsi que les Bacheliers non orientés et les étudiants de l’UVS déclarés non éligibles, ont marché ce vendredi 17 juillet à 15 heures à place de l’obélisque.

Les compagnons de Guy Marius Sagna ont exposé tous les problèmes sociaux. Aussi bien dans le foncier du littoral, que celui de Gadaye, Djilakh et Ndengler entre autres litiges fonciers.

En outre, les difficultés auxquelles sont confrontés les bacheliers, les étudiants et les pénuries intempestives d’eau ont été inscrites dans la plateforme revendicative des mouvements citoyens qui, sans délai, ont exigé du gouvernement de Macky Sall, des solutions idoines.

