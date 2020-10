XALIMANEWS-Ce bruit autour de l’audience entre Mansour Faye et Ousmane Sonko ne fait que renforcer la popularité du leader de Pastef. C’est la conviction de Abass Fall qui estime d’ailleurs que Macky Sall et son régime sont leur «agent marketing» dans une interview accordée à nos confrères du journal Le Quotidien.

« L’agent marketing de Ousmane Sonko, c’est le pouvoir. Il suffit juste de regarder la chronologie des faits depuis que Pastef a commencé à étendre ses tentacules au Sénégal. Ils ont dit que c’est un parti dont le président est allé à l’Assemblée nationale grâce au «plus fort reste». Il fait ses preuves à l’Assemblée nationale, on le traite de salafiste, de terroriste, séparatiste… Cela a heurté les Casamançais qui sont sentis solidaires autour de leur fils. Les Casamançais n’aiment pas qu’on traite un de leurs fils de séparatiste. Entre eux, ils peuvent tout se dire. Mais ils n’accepteront jamais que quelqu’un qui est externe à la Casamance puisse se mêler de leurs problèmes. Le pouvoir a aussi sorti les affaires Tollow Oil, le financement russe… Malgré tout, la popularité du Président Sonko va crescendo. Ce qui a fait que lors de la dernière élection présidentielle, nous avons eu plus de 15%. Il faut se poser cette question : pourquoi le pouvoir ne s’intéresse qu’à Ousmane Sonko alors que le Pds, le Rewmi et d’autres partis d’opposition sont là ? C’est parce que la cible principale du pouvoir, c’est Sonko. Ils sont en train de nous faciliter la tâche. Je préfère que Ousmane Sonko soit attaqué chaque jour. Le jour où il ne fera plus l’objet d’attaques, je commencerai à avoir des doutes sur Pastef. Nous félicitons le Président Macky Sall et ses acolytes. Nous allons leur envoyer un chèque pour services bien rendus au président Sonko », a-t-il dit.