XALIMANEWS- Le ministre de l’Environnement a finalement décidé de parler et de s’expliquer sur l’affaire des oryx transférés d’une réserve de Ranerou à son domaine privé. Abdou Karim Sall qui s’est confié à nos confrères de Rfm soutient qu’il n’a rien à se reprocher: « On ne m’a pas offert et je n’ai pas acheté. Ces oryx restent la propriété de l’Etat avec un protocole en bonne et due forme. On a pas besoin de s’épencher sur ce sujet dans la mesure où le ministre n’a pas acheté ni reçu un don », a-t-il indiqué. Il profite de l’occasion pour lancer un appel aux sénégalais: « les sénégalais qui sont capables aujourdhui de nous aider à protéger et à préserver ces espèces là sont les bienvenus et pourront signer des protocoles si nous vérifions qu’ils sont capables de les acceuillir dans d’excellentes conditions », dit-il.

Mariama Kobar Saleh