XALIMANEWS- Abdou Mbow a accordé un entretien à nos confrères du journal le Quotidien. Le député de l’APR a profité de l’occasion pour dire ses quatre vérités à Ousmane Sonko qui a critiqué la gestion du régime en place: « j’ai une position de principe. Je ne réponds pas à des interpellations de bas étage. On ne fait pas de la politique avec la bave et l’insulte à la bouche. Quand on aspire à diriger un pays, on est astreint à un devoir de réserve et à une obligation de respecter les citoyens », fait-il savoir avant d’ajouter: « il a beaucoup de chemin à faire pour améliorer sa communication et son langage. Jusqu’à preuve du contraire, la vie en société dans notre pays est adossée à des valeurs. Traiter tous les députés d’escrocs relève d’une indiscipline caractérisée. En insultant la volonté populaire, il montre son vrai visage d’homme aigri, malpoli et qui a un problème à régler avec les Sénégalais ».