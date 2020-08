Le ministre de la Santé et de l’Action Sociale, Abdoulaye Diouf Sarr a inauguré ce vendredi, à Kaolack, le Service d’Assistance Médicale et d’Urgence (SAMU) de la zone centre couvrant les régions de Kaolack, Fatick et Kaffrine.

“Nous venons d’inaugurer à Kaolack un bloc SAMU, à la suite de celui de Saint-Louis. C’est un projet extrêmement important au plan stratégique et cela entre dans la logique de la territorialisation des politiques publiques », a laissé entendre Abdoulaye Diouf Sarr à la cérémonie d’inauguration.

Le ministre de la Santé et de l’Action Sociale s’est même permis de dire que le SAMU national a un ‘’rôle extrêmement important dans le dispositif sanitaire’’, car ‘’assurant toute la logique de référence et tout le transfert des malades’’.

Abdoulaye Diouf Sarr a souligné que le SAMU de Kaolack va prendre en charge les urgences en provenance des régions de Kaolack, Fatick et Kafrine.

“J’en ai profité pour visiter le centre de traitement des épidémies de l’hôpital Elhadji Ibrahim Niass. Les lits sont tous équipés de respirateurs avec un dispositif moderne. Nous installerons dans les jours à venir, la troisième ligne d’oxygène dans cet hôpital », a ajouté M. Diouf Sarr