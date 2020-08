Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l’Action Sociale s’est félicité, ce jeudi lors de l’ouverture de la revue annuelle conjointe du Plan National de Développement Sanitaire et Social (PNDSS), les performances réalisées par le Sénégal dans la lutte contre la poliomyélite et le paludisme ainsi que le travail du SAMU national sur les urgences.

Il a par ailleurs indiqué qu’ »A l’instar de beaucoup de pays de la sous-région, le Sénégal a fait des performances en matière de lutte contre la poliomyélite avec la réussite de la phase d’élimination actée par l’Organisation mondiale de la Santé ».

La revue annuelle permet de faire le suivi du niveau d’atteinte des indicateurs prioritaires par programme et par région afin d’apprécier les performances atteintes durant l’année 2019 pour l’identification des solutions et recommandations aux problèmes identifiés du secteur.