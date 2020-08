XALIMANEWS- les gendarmes en patrouille ont fait usage d’une corde pour faire tomber les jeunes à bord de leur moto qui tentaient de s’enfuir. Cette thèse est celle de la population de Pakao Dassilamé (commune de Sakar à Sedhiou). En effet, c’est sur les ondes de la RFM que ces derniers demandent qu’une enquête soit ouverte.



Pour rappel, 3 jeunes à bord d’une moto Jakarta de retour d’une soirée dansante, ont fini leur course sous un camion stationné au bord de la route alors qu’ils tentaient de se soustraire à un contrôle au niveau d’un check-point des éléments de la gendarmerie de Sédhiou. Les 2 sont morts sur le coup et le dernier a eu de graves blessures. Gravement atteint, ce dernier, évacué à Ziguinchor, a succombé à ses blessures quelques jours plus tard.