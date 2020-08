XALIMANEWS-Alors que le dossier est très attendu au tribunal, suite au dernier renvoi pour paiement de la consignation, Aby Ndour et son chargé de presse ont fait une vidéo devenue virale qui renseigne de la conscience tranquille de la chanteuse qui fustige le porter-presse dans le dossier.

Selon nos confrères du journal Kritik, la plaignante dans ce dossier sensible, réagissait suite a un reportage tendancieux du site Kewoulo dont le gérant se trouve être, par hasard, le charge de communication de l’architecte Pierre Goudiaby. D’ailleurs, ajoute le journal, cité durant les interrogatoires, Atepa a avoué que ce dernier nommé Babacar Toure avait travaillé pour lui dans le passe.

Le nœud de cette affaire, rappelle le journal, réside dans le témoignage de Pedre Ndiaye qui affirme sur procès verbal être témoin des faits qui se seraient déroulés dans la voiture de Pierre Goudiaby. Des faits comme révélés par les sources du journal, qui peuvent être source de confusion dans le dossier. En effet, le principal témoin, par ailleurs, son ami qu’elle nomme numéro 1 soutient que l’architecte aurait demandé à Aby Ndour de ne l’appeler Papa que le jour, et non la nuit, certainement avec toute la nuance et la compréhension des non dits.

Plus loin, pour certifier de sa présence jusque chez l’architecte, le journaliste Pedre Ndiaye a décrit dans les détails la configuration des lieux révélant la présence d’un maitre d’hôtel habillé en blanc durant leur passage. Pour toute réponse, l’accusé Atepa dira devant les enquêteurs que cela peut être vrai pour une affaire vieille de quatre ans. Joint pour recouper son témoignage, l’ancien journaliste de Walf Grand préfère ne pas se prononcer sur le dossier en instruction, indique le journal.