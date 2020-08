XALIMANEWS- Le directeur de la Senelec, Pape Demba Bitéye, a saisi le juge pour solliciter une main levée et jure qu’Amadou Ly n’est plus Dg d’Akilee. Selon Libération, « un blocage prolongé de ses comptes risque de conduire à une rupture de la fourniture d’énergie et conséquemment entrainer des émeutes telles que le Sénégal en avait connu », alertent les avocats de Senelec. L’audience prévue le 24 aout, Akilee attaque encore et réclame 1 milliard pour des dédommagements. Le journal rappelle que le compte de la Senelec logé à Ecobank est bloqué pour une créance de 2,6 milliards.

Avec SenCafeActu