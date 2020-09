XALIMANEWS- Le président du collectif pour la défense du pôle urbain de Daga Kholpa a fait une sortie pour accuser le ministre de l’Urbanisme, du logement et de l’hygiéne publique d’avoir occtroyé 500 parcelles à des journalistes, ce qui, selon ce dernier fait que les habitants de cette zone n’ont plus le droit de construire sur leurs terres. Les membres de l‘Association de la presse pour l’entraide et la solidarité (Apres) ont tenu à apporter des éclaircissements par rapport à cette situation. Voici, in extenso, le communiqué qu’ils ont rendu public à cet effet: « Suite à l’audience que le Ministre Abdou Karim FOFANA, en charge de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique avait accordée aux membres du bureau de l’APRES en présence des deux conseillers Madame Jacqueline Fatima BOCOUM et Monsieur Issa SALL, le 07 Septembre 2020 et l’exploitation du compte rendu de l’APRES, Le bureau tient à préciser ce qui suit : Il n’a jamais été question d’octroi de parcelles encore moins d’hectares de terre sur le site de Dagakholpa par le Ministre aux membres de l’APRES. Le bureau salue l’engagement et la disponibilité de Monsieur Le Ministre qui, adhérant à notre projet de la Cité de la Presse, nous a prodigué des conseils et a exploré avec nous des voies et moyens de permettre aux Hommes de média de disposer d’un toit à travers tous les programmes mis en place par l’Etat du Sénégal. Le bureau se félicite de cette démarche qui vise à terme de créer 500 propriétaires au sein de notre corporation une manière de lutter contre la précarité dans le milieu. Le Bureau s’approprie les orientations du Ministre pour la mise en place rapide d’une coopérative d’habitat et invite tous les membres et sympathisants à se tenir prêts pour la réalisation de cet ambitieux projet social ».