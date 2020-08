XALIMANEWS- Plus de 5 mois après que la justice s’est saisie de l’affaire des 94 milliards opposant M. Ousmane Sonko à M. Mamour Diallo, c’est le silence total. Tout semble être au point mort, même s’il y’a un temps pour la justice, Synergie Républicaine, estime que « personne ne comprend l’attitude de la justice dans cette affaire, mais surtout son inertie ».

En effet, selon le Président de Synergie Républicaine, Mohamed Moustapha Diagne, qui s’est confié à Dakaractu, « les accusations portées par M. Sonko, si elles sont vraies sont très graves. Si M. Mamour Diallo a été diffamé, c’est très grave. Et le peuple a besoin de faire confiance en la justice. Mais dans ce dossier on ne comprend pas ».

Pourquoi le dossier Sonko/Mamour Diallo n’a pas connu la même célérité? » s’interroge M. Diagne. Mais pour que nul n’en ignore, Synergie Républicaine compte lancer une pétition dans les prochains jours, « pour exiger de la justice toute la lumière dans cette affaire », a-t-il conclu…

Avec SenCafeActu