XALIMANEWS- Les oryx transportés de Ranerou pour le ferme privé du ministre de l’environnement alimente toujours les débats. Selon le colonel Momar Gueye, le ministre Abdou Karim Sall doit organiser une conférence de presse pour expliquer cette affaire et éclairer la lanterne des sénégalais une bonne fois pour toute. L’ancien directeur du parc national du Niokolo Koba qui déplore la mort des deux oryx ajoute que celà pouvait être évité : « un animal sauvage n’est pas facile à déplacer sinon, avec le changement d’environnement, il risque de stresser et de se blesser ou de blesser les autres. C’est pour cela que son déplacement nécessite le concours d’un vétérinaire spécialisé mais aussi de techniciens spécialistes de la faune et il ne s’agit pas d’être docteur vétérinaire pour le faire . Parfois même on leur administre de la morfine pour qu’ils puissent dormir durant le voyage. C’est une spécialisation et un simple ingénieur des eaux et forêts ne peut pas le faire. Et je ne pense pas que toutes ces conditions étaient réunies lors du transport des oryx », fait-il savoir sur Rfm avant d’indiquer que si par inattention, inobservation ou imprudence, des animaux protégés sont morts, c’est inadmissible.

Mariama Kobar Saleh