XALIMANEWS-De nouvelles révélations ont été faites sur l’affaire incriminant un diplomate sénégalais en Gambie. Ce dernier est accusé d’avoir violé une fille qui serait une déficiente mentale âgée de 17 ans.

L’Observateur, qui revient en détail sur cette histoire de mœurs très prise au sérieux en Gambie, donne quelques informations qui montrent que les faits ne seraient pas fondés. En effet, « l’accusation existe », mais elle est portée par « une fille, âgée de 19 et non 17 ans, comme écrit par ailleurs », a précisé une source officielle de l’ambassade du Sénégal à Banjul.



Quid de l’état mental de la victime et de sa nationalité. « Contrairement à ce qui a été écrit, il ne s’agit pas d’une Gambienne, mais d’une Nigériane. Elle n’est pas non plus une déficiente mentale. La fille jouit de toutes ses facultés », a déclaré la même source.

Pis, a-t-elle déploré, avant l’éclatement de cette affaire, la famille de la jeune fille aurait réclamé de l’argent au diplomate sénégalais qui a refusé au motif qu’il est innocent « Il a refusé ce règlement disant qu’il est innocent. Qu’il n’allait pas verser de l’argent pour des faits qu’il n’a jamais commis ».

L’histoire qui a fait un grand bruit en Gambie a poussé le ministère des Affaires étrangères a rappelé le mis en cause à Dakar pour les besoins d’enquête. Selon la même source, l’ambassade du Sénégal en Gambie n’a reçu aucun rapport d’enquête pouvant aboutir à un procès en Gambie.

Pressafrik