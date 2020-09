XALIMANEWS : Les choses se compliquent pour le prince de la Kora accusé de violences conjugales par son ex petite amie. Après avoir été exclu de plusieurs compétitions africaines AFRIMMA et PRIMUD, Universal Music Africa vient de suspendre sa collaboration avec Sidiki Diabaté.

En attendant, les résultats de l’enquête suite à la plainte portée contre l’artiste malien, le label international a décidé d’interrompre sa collaboration. L’information a été donnée via un communiqué de presse.