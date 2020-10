Le formidable élan de solidarité, au profit du juge Souleymane TELIKO, victime d’une cabale, est la preuve que les sénégalais sont épris de justice, profondément attachés à l’état de droit et à l’indépendance de la justice.

Des organisations de la société civile aux acteurs du monde judiciaire (avocats, magistrats…), des médias (SYNPICS) aux journalistes ou citoyens lamda de tous bords, le soutien unanime et sans équivoque dont bénéficie le juge TELIKO est un avertissement sans frais pour le régime déviant et liberticide de Macky Sall.

Les partis d’opposition pourtant régulièrement déboutés par la cour suprême et le conseil constitutionnel ont su faire preuve de responsabilité et d’une capacité de dépassement, en apportant leur soutien total et sans réserve au Président de l’UMS. C’est tout à leur honneur.

L’affaire TELIKO transcende les clivages politiques et dépasse la simple personne du président de l’UMS. C’est l’affaire de tous les sénégalais. Nos libertés sont en jeu. Notre démocratie est menacée et l’équilibre des pouvoirs considérablement fragilisé. C’est inacceptable !

La sortie inappropriée du magistrat Aliou NIANE à l’encontre de son collègue TELIKO, est une démarché isolée totalement vouée à l’échec. Du reste, ce magistrat a été confondu par ses propres déclarations en 2017, où il apportait un soutien franc et total à Souleymane TELIKO, lors de la première tentative avortée du ministre de la justice de l’époque, Sidiki KA de traduire le Juge Souleymane TELIKO devant le conseil de discipline (la preuve définitive que depuis 2017, le régime de Macky Sall cherche par tous les moyens à neutraliser le Juge TELIKO, par des moyens détournés, non conventionnels).

http://www.infos15.com/sidiki-kaba-de-la-defense-des-droits-de-l-homme-a-la-censure-des-juges.html

On ne tire pas sur une « ambulance » puisque le magistrat NIANE vient d’être désavoué par le comité de juridiction de la cour des comptes qui a apporté le 05 octobre 2020 un soutien total au juge TELIKO (la cause est entendue). Nous continuons néanmoins à accorder le bénéfice du doute au magistrat NIANE , espérant que sa démarche résulte d’une simple maladresse. M. NIANE : Il n’est pas trop tard pour rectifier le tir !Le slogan est clair : « Touche pas à TELIKO ». L’affaire prendra une tournure internationale.Le peuple sénégalais dans toutes ses composantes fera face pour faire échec au funeste projet d’asservissement de la justice sénégalaise. Il ne faut point en douter.

Seybani SOUGOU