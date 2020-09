XALIMANEWS- : Seydi Gassama dénonce la « cabale médiatique dont Souleymane Teliko est victime: « Le juge Souleymane Tellico a porté, plus que tous ses prédécesseurs, le combat pour une justice indépendante, garante de l’Etat de droit, de la démocratie et des droits et libertés du citoyen sénégalais. Ses prises de position courageuses gênent au plus haut point les partisans du statu quo. La cabale médiatique en cours vise à le discréditer aux yeux de l’opinion publique, afin de légitimer l’action de ceux qui voudraient le réduire au silence », précise le patron d’Amnesty International.