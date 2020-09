XALIMANEWS- L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré jeudi que la propagation du nouveau coronavirus est en déclin en Afrique et que la grande majorité des personnes qui contractent le virus sur le continent ne tombent pas malades.

« Depuis le 20 juillet, la région a connu une baisse constante des nouveaux cas de COVID-19 », a déclaré l’organisation dans un communiqué envoyé depuis son siège régional à Brazzaville. « 80% des cas sont asymptomatiques », ajoute le communiqué.

Selon l’OMS, cette évolution en Afrique s’explique par la façon dont les sociétés africaines sont structurées.

En Afrique, a déclaré l’OMS, le virus est surtout transmis parmi les jeunes qui sont moins susceptibles de tomber malades.

Un autre facteur qui contribue à la chute de la propagation est que la densité de population est relativement plus faible en Afrique que dans d’autres régions du monde. COVID-19 étant une maladie de contact, lorsque les gens sont plus dispersés sur une vaste surface géographique, la propagation n’est pas aussi accélérée que dans les pays où les populations sont entassées dans des espaces plus réduits.

L’organisation cite aussi le climat africain « chaud et humide » parmi les facteurs qui expliquent le déclin des cas de coronavirus sur le continent.

L’organisation met toutefois en garde contre la complaisance et invite chaque pays à définir des lignes directrices adaptées qui tiennent compte de son contexte unique.

« Des réponses ciblées et localisées qui s’inspirent de ce qui fonctionne le mieux dans une région donnée d’un pays seront des plus cruciales », a souligné Dr Matshidiso Moeti, directrice de l’OMS pour l’Afrique.

A ce jour, près de 34 300 personnes sont mortes des suites de la maladie COVID-19 et plus de 1,4 million de cas confirmés ont été enregistrés sur le continent africain.

Voasafrique