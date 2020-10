NECROLOGIE

« Al Faruq » n’est plus

« PARLONS POÉSIE a perdu un talent, une humanité. Sanar (Ugb) a perdu l’art humain du Slam ! C’est le Sénégal qui a perdu son meilleur fils en Slam.

Abdourahmane Dabo dit Al Faruq n’est plus. Le fils de Bignona est parti rejoindre l’au-delà. En sobre personnage et brillant étudiant qu’il était, il aurait aimé les prières et les hommages sobres. En ce jour de Magal, profitez-en pour prier pour ce fils extraordinaire qui nous a laissés seuls.

Par ma voix, le Collectif Parlons Poésie lui rend un hommage vribant.

Nous vous demandons solennellement de PRIER ALLAH SWT de l’accueillir en son paradis céleste en ce 18 Safar.

Abdoulaye Seck alias VDK ».