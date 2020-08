Xalimanews- En plus de 5 mois de pandémie, le Sénégal connaît toujours des vagues de contamination. Selon le directeur de la prévention, Dr Mamadou Ndiaye qui était l’invité du « Grand Jury » de la Rfm, le paludisme peut constituer une comorbidité en cette periode d’hievernage: « quand la personne a le paludisme combiné à la covid-19, même si elle a 20 ans et robuste, elle vient d’avoir une comorbidité, c’est à dire qu’elle a une autre maladie en plus de ça. et celà devient compliqué. La maladie vient touver une autre . C’est important que les jeunes fassent attention et qu’ils sachent que les vérités d’hier peuvent ne pas être les bonnes vérités à l’instant T », informe-t-il.