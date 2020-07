Amadou Mame Diop, maire de Richard Toll, est testé positif au coronavirus. C’est lui-même qui a donné l’information sur sa page Facebook:

» Chers concitoyens de Richard-Toll,A la suite d’un test, j’ai été confirmé positif au Coronavirus. Aussi, je suis hospitalisé, en ce moment, dans une structure sanitaire où je suis les traitements appropriés. Je sollicite vos prières pour le rétablissement de tous les patients dont je fais partie aujourd’hui, après avoir passé des semaines avec vous sur le terrain à prévenir la Covid 19 et combattre ses méfaits économiques et sociaux. Je voudrais rassurer les Richard-Tollois, militants, amis et sympathisants ainsi que tous les parents et collègues que je suis bien pris en charge par l’équipe médicale. Soyez vigilants dans tous les instants de la vie et n’oubliez pas que le coronavirus est une menace toujours d’actualité et qui nous guette encore. Dieu nous garde tous ! Le Député-Maire de Richard Toll, Docteur Amadou Mame DIOP « , a écrit le pre,ier magistrat de la ville de Rchard Toll