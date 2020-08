XALIMANEWS-Le Grand Parti de Malick Gakou fête ses cinq années d’existence ce 17 août 2020. En effet, si l’on se rappelle, cette formation politique a été créée dans un contexte très particulier. Ainsi, Xalima revient sur les faits les plus marquants de la vie politique de l’ancien numéro 2 de l’AFP.

Militant des premières heures du parti dirigé par Moustapha Niasse, Gakou a passé 16 années aux côtés de son mentor d’alors. Dans le parti, il a eu à gravir les échelons jusqu’à devenir numéro 2. Mais comme toute chose a une fin, leur rupture est consommée en 2015.Ce qui a fait couler beaucoup d’encre et de salive. D’aucuns prédisaient même la fin de la carrière politique du jeune qualifié de « loup aux longues dents ». Mais, il a su montrer qu’il pouvait acquérir une expérience à même de l’aider à se tailler une place de choix dans le Landerneau politique sénégalais.

L’on se rappelle,

il était l’un des plus sérieux adversaires du candidat Macky Sall lors des dernières élections présidentielles. Et pour preuve, il a été à l’origine des coalitions les plus en vue de l’opposition à l’époque.

Pour l’analyste politique Abdoulaye Mbow son expérience fait de lui l’un des hommes politiques les plus doués de sa génération: « c’est un homme politique qui a acquis énormément d’expérience au Parti Socialiste et aussi et surtout aux côtés de Moustapha Niasse depuis son appel du 16 juin 1999. Il fait partie de ces jeunes hommes politiques aux dents longues et quand on regarde les jeunes de sa génération, il les devance en terme d’expérience politique du fait qu’il a été responsable au plus haut sommet au niveau de l’AFP où il a été le numéro 2. Donc, son long cheminement avec Moustapha Niasse, avec les responsabilités qu’il a occupées font qu’il connaît l’État dans sa gestion, dans sa démarche, dans ses contours. Il connaît également le fonctionnement de l’État à tous les niveaux, il connaît également comment mailler le territoire, raison pour laquelle lorsqu’il s’est lancé dans son aventure en allant dans le sens de créer un parti politique du nom de Grand Parti, très tôt, on a vu qu’effectivement il y a eu beaucoup de démissions à l’AFP pour le rejoindre » , fait-il savoir. » Même s’il est vrai que le Grand Parti n’est pas trop présent sur le terrain, compte-tenu de plusieurs raisons que l’on sait, dans toutes les localités du Sénégal, quand on y regarde de près, il ya 1ou des représentants du GP ; ce qui veut dire qu’il a eu à faire un travail même au niveau de la Diaspora », ajoute M. Mbow.

Ce dernier de rappeler qu’il doit impérativement participer à des élections pour pouvoir savoir réellement combien il pèse. Et pour ce faire, il devra travailler sur plusieurs axes: » Le GP par rapport à ce qu’on ne saurait dire, compte tenu du fait que lors de la première présidentielle, avec le système du parrainage, il n’a pas pu être candidat parce qu’il n’a pas pu passer le cap des parrainages (c’est là où on espérait savoir ce que pouvait peser Malick Gakou). Mais, sur la route des prochaines élections locales, législatives et présidentielles, il a toutes les chances pour jouer sa partition, maintenant, le travail devra commencer très tôt pour aller dans le sens de recrutement de militants mais également, taper dans l’œil des sympathisants et des citoyens afin qu’il puisse se faire une bien meilleure place et que son parti continue de gravir les échelons. Compte tenu du fait qu’il peut être candidat et jouer les premiers rôles », explique-t-il avant de rappeler qu’il a tout ce qu’il faut pour faire le travail qu’il faut et être le représentant qui pèsera lourd sur la scène politique sénégalaise.

Mariama Kobar Saleh