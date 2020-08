En tant que personne qui a Vélingara au cœur, en tant qu’agent de développement ayant œuvré à coté de valeureux filles et fils de Vélingara à l’image d’un certain Mamadou Coulibaly, Mamadou Sow, Malang Sanga, les sages journalistes Babacar Diouf, Moussa Sibo, Camara et tant d’autres tout aussi valeureux, j’ai suivi avec beaucoup d’attention et d’intérêt ce qui est entrain de se passer à Vélingara. C’est toujours avec regret que l’on regarde de telles choses se passer exactement comme cela se passe assez souvent au Sénégal. Comme pour dire que Vélingara un véritable Sénégal en miniature.

De quoi s’agit – il ? Voilà que depuis quelques temps, de graves accusations de détournement de deniers publics s’abattent sur les deux principales figures politiques qui gèrent la cité. Cette grave et double accusation a fini de provoquer la confrontation de deux camps dont chacun s’illustre dans la protection et la dénonciation de l’un et de l’autre. Les uns prennent la défense et la protection du maire et brocardent le président du conseil départemental pendant les autres se rangent derrière ce dernier pour tirer sur le maire.

La question qui traverse l’esprit de beaucoup de personnes est de savoir où se trouvent les défenseurs de Vélingara ? Comment se fait – il que les deux camps semblent être plus préoccupés par le sort de responsables riches comme crésus que par celui d’une population dont l’écrasante majorité tire le diable par la queue et qui, de surcroît, leur ont fait confiance pour une gestion rigoureuse et transparente de leurs ressources ?

Personne ne peut comprendre que certains préfèrent défendre ces deux responsables au détriment de la population ? Aujourd’hui tout le monde constate qu’ils font beaucoup plus de bruits que la poignée de personnes qui veut s’illustrer pour contribuer à provoquer l’éclosion des immenses potentialités de Vélingara ?

Tout Vélingara aurait applaudi s’il avait vu les deux camps organiser une conférence de presse commune pour demander au maire et au président du conseil de faire la lumière sur les grotesques accusations de détournement dont ils font l’objet. Ce serait très rassurant si on pouvait voir le camp du maire et celui du président du conseil brandir deux plaintes ou saisir les services de contrôle pour éclairer la lanterne de leurs mandants sur cette double affaire.

C’est déjà un bon début. Mais ce serait encore mieux de ne pas s’arrêter en si bon chemin. Il faut défendre la population qui est sans défense. C’est le seul combat qui vaille. Sans cela, tout le monde sera tenté de penser qu’on est plus enclin à faire disparaitre un adversaire qu’à contribuer au développement de la ville pour ne pas dire du département.

Il faut privilégier le développement de Vélingara qui ne rime pas toujours avec celui des autorités. Il faut multiplier les rencontres dans les quartiers pour discuter de l’implication des populations en général et des jeunes en particulier dans la gestion de l’environnement, de l’embellissement de la ville, de l’assainissement, de l’auto suffisance alimentaire, de l’emploi des jeunes, du sport, de la scolarisation, de la santé communautaire etc etc. C’est le seul combat qui vaille.

Falilou Cissé conseiller en développement

Communautaire à Bamako, Tel 00223 94 20 66 87

Email [email protected]