XALIMANEWS-Scandale en perspective dans l’appui du Fonds Force Covid-19 sous-comité cinéma et audiovisuel créatif. Selon Actusen qui cite le journal Les Échos, des perdus de vue et même des morts ont bénéficié de l’enveloppe de trois milliards F Cfa destinés à la Culture. Ce n’est pas tout, car, ajoutent nos confrères, le défunt Golbert Diagne, décédé début avril, a bénéficié de l’aide alors que l’on n’avait même pas parlé de plan de résilience. Idem pour les comédiens Joséphine Zambo, Charles Foster et d’autres noms qui ont complètement disparu de la circulation.