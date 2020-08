XALIMANEWS- Aprés son collégue de l’opposition, Ousmane Sonko, qui a sorti « Solutions » pour parler du pétrole sénégalais, Thierno Alassane Sall sort «Le protocole de l’Elysée : confidences d’un ancien ministre du Pétrole sénégalais ». Dans ce brûlot de 500 pages, il revient, en détail, sur les questions qui ont défrayé la chronique et qui tournent autour de la gestion du pétrole et du gaz sénégalais. La seule différence entre les deux, c’est que TAS était au coeur de l’appareil politique sénégalais et fait des révélations sur des dossiers dont il est témoin. Le livre dont le titre est évocateur est trés attendu.