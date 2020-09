XALIMANEWS- Appelée, hier, à la barre du tribunal de la Cour d’appel de Dakar, l’affaire Assane Diouf a été renvoyée au motif que ce dernier n’a pas été cité.

Assane Diouf compte retourner à la Cour de justice de la CEDEAO qui avait constaté la violation de ses droits et condamné l’État du Sénégal à lui payer 20 millions Fcfa en guise d’indemnisation.

Mais, selon son avocat, Me Ciré Clédor Ly, dont les propos sont rapportés par le journal “Les Échos” et repris par rewmi, l’État du Sénégal refuse de payer cette somme à son client.