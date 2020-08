XALIMANEWS- Une bande rebelle s’est attaquée à un groupe de jeunes qui s’activait dans la cueillette de fruits sauvages appelés madd. Selon Thieydakar, l’attaque a eu lieu hier dimanche dans la commune de Goudomp Ces derniers ont été torturés et gravement blessés. Les 19 qui ont réussi à s’échapper, sont tous admis à l’hôpital de Goudomp.Dans leur course, ils ont trouvé des femmes dans les rizières de la commune et prises de peur, celles-ci ont pris également leurs jambes à leur cou. Bon nombre d’entre elles sont aussi blessées.

A noter que trois des 21 jeunes sont encore introuvables. Leurs parents sont dans la plus grande inquiétude.